Maria Sjarapova ligt eruit in New York

Speler van Telstar raakt paal bij stunt Luxemburg in Frankrijk

22:52 In de 79ste minuut ontsnapte Frankrijk tegen Luxemburg aan een blamerende achterstand. Invaller Gerson Rodrigues, die voor het Velsense Telstar speelt in de eerste divisie, schoot na een fraaie rush op de paal. Luxemburg hield een sensationeel punt over aan het duel in Toulouse.