Mary Keitany loopt wereldrecord op marathon

Ze liep daarmee de tijd van Paula Radcliffe (2.17,18) uit de boeken. Radcliffe zette in 2003, ook in de marathon van Londen, een tijd van 2.15,25 neer, maar aan die race deden ook mannen mee. In 2011 besliste atletiekbond IAAF dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen 'mixed' en 'women only' records. Er worden sindsdien twee wereldrecords erkend.



Andrea Deelstra was de beste Nederlandse. De 32-jarige atlete eindigde bij haar eerste deelname op de zeventiende plaats, in een tijd van 2.31,32.