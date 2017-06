McEnroe: Als Serena bij de mannen zou spelen, zou ze 700ste staan

De Amerikaanse oud-toptennisser McEnroe was gisteren te gast bij het Amerikaanse radiostation NPR om zijn nieuwe biografie ‘Bus Seriously’ te promoten. Presentatrice Lulu Garcia-Navarro begon over 23-voudig Grand Slam-winnares Williams die McEnroe in het boek de beste speelster aller tijden noemt. ,,Is Serena niet de beste tennisspeler aller tijden, mannelijk of vrouwelijk?’’ vroeg ze McEnroe. ,,Nee, want als ze bij de mannen mee zou spelen zou ze ergens rond de 700ste plaat staan,’’ was het antwoord van McEnroe.



,,Dat wil niet zeggen dat ik haar geen ongelooflijke speelster vind,’’ voegde hij eraan toe. ,,Als ze in topvorm is kan ze het heel wat mannelijke spelers lastig maken. Vooral omdat ze mentaal ijzersterk is. Maar als ze dag in dag uit met de mannen zou moeten meedraaien is dat een ander verhaal.’’



De Amerikaanse toptennisster heeft momenteel een professionele pauze ingelast omdat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Williams bevalt in het najaar.