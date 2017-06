McEnroe neemt wat gas terug in 'Serena-gate'

Promotie voor scheids Bjorn van Osch (20) uit Haaren, fluiten droomwedstrijd weer stapje dichterbij

7:32 HAAREN - Bjorn van Osch uit Haaren maakt als scheidsrechter snel furore in het amateurvoetbal. Door zijn goede prestaties vorig seizoen, is hij gepromoveerd tot groep E van het ontwikkelingstraject van de KNVB. ,,Mijn doelstelling is om ooit wedstrijden in de eredivisie te mogen leiden", steekt Van Osch zijn ambities niet onder stoelen of banken.