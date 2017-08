Met Zenit-FC Utrecht is Van Seumerens droomloting een feit

De liefde voor Rusland is wederzijds. Zenit is bovendien ook de favoriete club van president Poetin, de man met wie Van Seumeren hoogstpersoonlijk onderhandelde over de zeeklus die in 2001 te klaren was. Natuurlijk wist Van Seumeren ook wel dat Zenit met Olympique Marseille de zwaarste van de geplaatste clubs was die Utrecht kon treffen. Maar, hij weigert - aard van het beestje - vooraf al de witte vlag te hijsen. Sterker nog, hij gelooft heilig in een nieuwe stunt in Rusland.



Gemene deler tussen 2001 en nu: niemand geloofde en gelooft in zijn kansen. En dat is ook nu niet gek. Want Zenit is van de buitencategorie. Het won in 2008 de UEFA Cup onder Dick Advocaat. De laatste acht seizoenen pakte de club uit Sint-Petersburg driemaal de titel en finishte het steevast in de top-3.



Laat Utrecht maar lekker de underdog zijn, dacht de grote baas van FC Utrecht vandaag hardop op de luchthaven van Poznan, waar hij zichtbaar nagenoot van de stunt van zijn 'cluppie' tegen Lech donderdagavond. ,,Zenit is voor de club, de fans en de jongens een geweldig affiche. Daar gaan we van genieten in een prachtige stad. Een loting is een loting, je kunt het niet veranderen, maar we geven ons niet zo maar gewonnen natuurlijk. We zijn tegen geen enkele tegenstander kansloos. Dat hebben Napoli en Liverpool ook ondervonden dacht ik zo.’’