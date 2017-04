Mexicaanse club roept hulp in van heks Zulema

RKC Waalwijk doet tegen Cambuur niet aan rekenwerk

11:36 WAALWIJK - RKC Waalwijk gaat vrijdagavond gewoon voor de volle winst in de uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. ,,We willen de resterende drie wedstrijden winnen. Als dat niet voldoende zou zijn voor deelname aan de play-offs moeten we dat onszelf verwijten", zegt trainer Peter van den Berg.