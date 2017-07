Mexicaanse doelman Ochoa kiest voor rugnummer 8 bij Standard Luik

'Ocho' is acht in het Spaans. Zijn naam op Instagram is ook al jaren yosoy8a ('Ik ben Ochoa'), maar de Mexicaan speelde nog nooit met rugnummer 8. Hij neemt het nummer over van aanvaller Benito Raman, die het geen probleem vond om zijn shirtje af te staan. Ochoa speelde na het WK 2014, waarop hij uitblonk als doelman van Mexico, in Spanje voor Málaga en Granada. Afgelopen week vertrok hij transfervrij naar Standard Luik, dat afgelopen seizoen teleurstellend negende werd in de Belgische competitie.