Mexicaanse doelman Ochoa kiest voor rugnummer 8 bij Standard

Venus Williams voor het eerst in acht jaar weer naar finale

17:32 Venus Williams heeft voor de achtste keer in haar loopbaan de finale van Wimbledon gehaald. De 37-jarige Amerikaanse stond in 2009 voor het laatste in de finale in Londen. Ze rekende in de halve finale eenvoudig af met de Britse publiekslieveling Johanna Konta: 6-4, 6-2.