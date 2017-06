Mladenovic wint ‘battle of the babes’ van Muguruza

Titelverdedigster uitgeschakeldDe Franse publieksfavoriet Kristina Mladenovic heeft in de vierde ronde van Roland Garros de Spaanse titelverdedigster Garbiñe Muguruza. Mladenovic won in drie sets: 6-1, 3-6, 6-3. Ze plaatst zich daarmee voor het eerst voor de kwartfinales in Parijs.

Door Rik Spekenbrink

Het werd in de Franse pers vooraf ‘the battle of the babes’ genoemd. Titelverdedigster Garbine Muguruza tegen de Franse publiekslieveling Kristina Mladenovic. Twee slanke speelsters van over de 1 meter 80 die met respectievelijk 23 en 24 jaar een mooie toekomst in het vrouwentennis zouden kunnen hebben. Tot grote vreugde van het chauvinistische thuispubliek won Mladenovic de vierderondepartij op het afgeladen Court Suzanne Lenglen: 6-1, 3-6, 6-3.

Beide speelsters sloegen meer onnodige fouten dan winners, maar het was wel een intens tennisgevecht, waarin Muguruza niet op enige steun hoefde te rekenen van de 10 duizend toeschouwers. Mladenovic, die niet minder dan zestien dubbele fouten sloeg, vierde ieder gewonnen punt met één of twee vuisten en zweepte het publiek meer en meer op.

Haar Spaanse opponente leek afgelopen week niet veel last te hebben van de druk die haar winst van vorig jaar met zich meebracht. Ze had in de eerste drie rondes pittige tegenstand gehad, maar zich naar de laatste zestien geknokt. Maar wie haar afgelopen weken bij vroege uitschakelingen in Stuttgart en Madrid zag spelen, wist al dat de ene partij de andere niet is voor de in Venezuela geboren nummer 5 van de wereld. Gisteren was Muguruza in de eerste set geen schim van zichzelf. Ze herpakte zich daarna, maar miste in de derde set toch de overtuiging om het af te maken.

Door haar verlies raakt ze op de wereldranglijst een hoop punten kwijt en zakt minimaal naar de veertiende plek.

Er komt ook een nieuwe kampioene op Roland Garros, want geen van de vrouwen die nog in het toernooi zitten wonnen het graveltoernooi ooit. Mladenovic speelt in de kwartfinale in Parijs tegen Venus Williams of Timea Baczinsky.

Volledig scherm Garbiñe Muguruza. © Photo News

Volledig scherm Kristina Mladenovic. © AFP