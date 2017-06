MOP heeft '80 procent kans' om zich te handhaven in play-outs tegen Nijmegen

Van Roosmalen woont in Nijmegen en heeft nog altijd het nodige contact met haar oude teamgenoten, met keepster Saskia van Duivenboden in het bijzonder. ,,Het is jammer dat Nijmegen niet is gepromoveerd tegen Huizen, dat gunde ik ze echt. Nu wordt het lastig voor ze; wij zijn topfit en staan te trappelen om weer te mogen spelen", zegt Van Roosmalen. Het eerste duel in een best-of-three wordt zaterdag om 12.30 uur in Nijmegen gespeeld, de return is volgende week zaterdag in Vught.