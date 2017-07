Morata tekent vijfjarig contract bij Chelsea

De 24-jarige Madrileen zette vrijdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 bij de kampioen van Engeland. Volgens Engelse media heeft Chelsea een slordige 80 miljoen euro betaald aan Real Madrid om Morata over te nemen. Hij is daarmee de duurste aankoop ooit van de 'Blues'.



De club van de Italiaanse manager Antonio Conte probeerde eerst Romelu Lukaku terug te halen, maar de Belgische spits koos voor Manchester United. Chelsea verlegde de aandacht daarna naar Morata, die bij Real Madrid niet verzekerd was van een basisplaats. De Spaanse international gold bij de 'Koninklijke' als de tweede keus in de spits achter Karim Benzema. Morata maakte desondanks afgelopen seizoen twintig doelpunten voor de Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League, veelal als invaller.

Juventus

Real Madrid verkocht de lange spits in 2014 al aan Juventus, maar haalde hem twee jaar later voor 30 miljoen euro terug. Nu gaat Morata voor zo'n 80 miljoen naar Chelsea, waar hij een andere Spaanse international vervangt. Diego Costa staat namelijk op het punt te vertrekken. De geboren Braziliaan, afgelopen seizoen goed voor twintig doelpunten in de Premier League, is al niet meegereisd naar het trainingskamp in Azië.