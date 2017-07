'Mourinho-speler' Matic tekent voor drie jaar bij ManUnited

De Blues kunnen wel een kleine 45 miljoen euro bijschrijven met de verkoop van Matic. De middenvelder stond hoog op het lijstje van José Mourinho, die bij Chelsea al met hem samenwerkte.



,,Nemanja is een typische United-speler en een typische Mourinho-speler", legt de Portugese manager uit op de clubsite. ,,Hij heeft alles wat wij zoeken in een voetballer: trouw, consistentie, ambitie en een echte teamplayer. Ik ben dankbaar voor zijn wens om deel uit te maken van deze club en weet zeker dat de spelers en fans van hem gaan houden."



Ook Matic is blij met het weerzien. ,,Om weer met Mourinho te kunnen werken was een kans die ik niet kon laten liggen."



Matic speelde als huurling van Chelsea in het seizoen 2010/2011 een jaar voor Vitesse. Daarna speelde hij voor Benfica alvorens Chelsea hem in 2014 terugkocht.