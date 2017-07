Muguruza fluitend naar finale

Garbiñe Muguruza heeft met twee vingers in de neus de finale van Wimbledon bereikt. De Spaanse had maar 67 minuten nodig om Magdalena Rybarikova te verslaan: 6-1, 6-1.

Rybarikova gaat de boeken in als de verrassing in het vrouwentoernooi. De Slowaakse had in de afgelopen rondes onder meer afgerekend met Karolina Pliskova en Coco Vandeweghe.

Vandaag had de nummer 87 van de wereld echter niets in te brengen. Muguruza was haar opponente op alle vlakken de baas en schreef binnen 32 minuten de eerste set op haar naam.

Ook in het tweede bedrijf was de Spaanse nummer vijftien van de wereld veel te sterk voor Rybarikova. De Slowaakse won, net als in de eerste set, maar één game.

Weer Muguruza - Williams?

Muguruza staat daardoor net als in 2015 in de finale van het toernooi op de All England Club. Destijds verloor zij van Serena Williams. De Amerikaanse superster is er vanwege haar zwangerschap niet jaar niet bij.