Muguruza in halve finale in Stanford kansloos tegen Keys

Makkelie: Ik zag geen strafschop voor Matavz , de videoreferee gelukkig wel

11:17 In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse was gisteravond weer een opmerkelijke rol weggelegd voor de videoscheidsrechter, die laat ingreep na een overtreding van Karim El Ahmadi op Tim Matavz in het strafschopgebied. Na de tegenaanval van Feyenoord ging de bal alsnog op de stip. Scheidstrechter Danny Makkelie doet een dag later zijn verhaal.