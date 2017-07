Muguruza plaatst zich voor halve finale

De als veertiende geplaatste Muguruza brak haar Russische opponent in de eerste set bij een 2-1 stand. Koeznetsova, die als zevende geplaatst was, kon die break niet meer goedmaken waarna de eerste set met 6-3 vrij eenvoudig naar de Spaanse ging. Ook halverwege de tweede set wist Muguruza een servicebeurt van de Russische te winnen. Het betekende de 3-2 voor de Spaanse waarna alle games met de service mee gingen: 6-4.

De 23-jarige Spaanse tennisster neemt het in de volgende ronde op tegen Magdalena Rybraikova of Coco Vandeweghe. In 2015 stond Muguruza in de finale van Wimbledon. Toen was Serena Williams in de finale te sterk.