Muguruza wil met Federer dansen

Garbiñe Muguruza Muguruza aarzelde even, maar gaf toch antwoord op de vraag met wie ze zondagavond op het traditionele Wimbledon-bal wil dansen. ‘Roger’, zei de blozende kampioene. ,,Ik ben benieuwd of hij net zo stijlval danst als tennist.”

Door Rik Spekenbrink

Tijdens haar persconferentie vertelde Muguruza hoe ze de gewonnen finale (7-5, 6-0) tegen Venus Williams had beleefd. ,,Winnen van een rolmodel in de sport is geweldig. En om je naam op de muur van winnaars te zien, onbeschrijflijk.” Ze had wel last gehad van spanning, maar dan in de gezonde vorm. ,,Toen ik het publiek zag op het centre court dacht ik: hier wil ik staan. Ik ben blij hoe ik met de omstandigheden ben omgegaan vandaag.”

In de eerste set kreeg ze twee setpunten tegen, maar die werkte Muguruza weg. ,,Ik dacht er gewoon niet bij na. Ik bedoel, je speelt tegen Venus, natuurlijk krijg je dan breek- of setpunten tegen. Als ik die set had verloren, waren er nog twee sets te winnen geweest. Ik was gewoon vastbesloten te winnen, wilde niet nóg een keer een Wimbledon-finale verliezen”, doelde ze op twee jaar geleden, toen Serena Williams haar klopte.

Met die winnaarmentaliteit speelde ze het hele toernooi en overleefde ze in de vierde ronde een set achterstand tegen nummer 1 van de wereld Angelique Kerber. Het was uiteindelijk de enige set die ze verloor in Londen. Alles klopte afgelopen twee weken, zei de 23-jarige Spaanse, die in haar eerste grastoernooi dit seizoen in Eastbourne nog kansloos verloor in de eerste ronde. ,,Je bent altijd op zoek naar het juiste recept voor succes. Technisch, tactisch, mentaal. Het is ongelooflijk moeilijk om alles voor elkaar te hebben. Maar hier lukte het me.”