Müller maakt einde aan schitterende set-serie van Nadal

De Luxemburger won het eerste bedrijf met 6-3. Was Nadal de winnaar geworden van deze eerste set, dan had hij een persoonlijk record bereikt. Maar twee spelers wonnen meer sets achter elkaar op Grand Slam-toernooien.

John McEnroe was in 1984 in 35 sets op rij de beste. Roger Federer is recordhouder met 36 sets, een prestatie die hij tussen 2006 en 2007 in de boeken zette.