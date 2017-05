Murray: Los zaak-Court op voor Australian Open

Na promotie wacht NAC warme zomer

30 mei BREDA - In vier wedstrijden in de nacompetitie hield trainer Stijn Vreven vier keer vast aan dezelfde elf spelers. De vraag is: Wie zien we in het nieuwe seizoen terug in de eredivisie? Een overzicht van de basiself: Brondeel; Sporkslede, O'Neill, Meijers, Horsfield; Verschueren, Garcia, El Allouchi; Korte, Dessers en Agyepong.