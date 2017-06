Murray met moeite langs Slowaak Klizan

Klizan verraste de Schotse tennisser met winst van de tiebreak van de eerste set. Daarna volgden twee sets waarin de verliezend finalist van vorig jaar in Parijs heer en meester was op het Court Suzanne-Lenglen. In de vierde set nam de Slowaakse nummer vijftig van de wereld echter weer de leiding met een break en wist Murray de stand pas weer gelijk te trekken op 5-5. In de afsluitende tiebreak sloeg de Brit op zijn eerste matchpoint met een knap punt toe.