Murray mist ook US Open

Froome rijdt concurrentie op achterstand, ritzege Alaphilippe

18:15 Chris Froome gaat na vandaag nog steviger aan de leiding in de Ronde van Spanje. De kopman van Sky pakte voorsprong op al zijn concurrenten in de etappe over de Xorret de Catí. Julian Alaphilippe won en bezorgde Quick-Step zo de derde ritzege deze Vuelta.