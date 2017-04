Murray voorkomt nieuwe nederlaag tegen Ramos-Viñolas

Voor Murray was het pas zijn tweede partij op de gravelbaan in Barcelona. In de eerste ronde had hij een bye en zijn tegenstander in de tweede ronde, de Australiër Bernard Tomic, trok zich terug. Murray won donderdag in twee sets van de Spanjaard Feliciano López. In de halve finale speelt de Brit tegen de als vierde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem, die de Japanner Yuichi Sugita vlot versloeg (6-1 6-2).