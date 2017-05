Murray worstelt: 'Ik moet een manier vinden om uit de negatieve spiraal te komen'

Ontknoping in Ligue 2: zes titelkandidaten op laatste speeldag

11:20 Mei is de maand van de spannende ontknopingen in allerlei competities, maar in de Franse Ligue 2 is het dit seizoen wel heel erg spannend. Vrijdagavond zijn er bij de laatste speeldag liefst zes titelkandidaten.