Murray zonder te spelen naar derde ronde Barcelona

Donar bezorgt New Heroes pijnlijke nederlaag: 60-96

25 april DEN BOSCH – New Heroes heeft ook het tweede in de halve finale om de nationale basketbaltitel verloren. Donar stuurde Bosschenaren met een harde 60-96-nederlaag terug de kleedkamer van de Maaspoort in. Afgelopen zaterdag ging het eerste duel in Groningen verloren met 84-76. De tussenstand in de ‘best of seven’-serie is nu 2-0 in het voordeel van Donar.