Na meeslepend toernooi resteert teleurstelling bij Ajax

Pogba was ook de man die Manchester United op voorsprong bracht. Met geluk dat wel. Zijn schot, na knullig Amsterdams balverlies na een eigen inworp, werd via het been van Sánchez een doelpunt. Het bracht United alleen nog meer comfortabeler in de zetel. Tacticus José Mourinho bouwde als bijna vanzelfsprekend weer een sterk verdedigend blok en liet zijn ploeg ouderwets de lange bal hanteren op de sterk spelende Marouane Fellaini en Pogba. Ook daarom kon Ajax de tegenstander niet onder druk zetten zoals het zo graag doet.



Omdat Henrikh Mkhitaryan vlak na rust al de 0-2 maakte nadat Chris Smalling een kopduel won van Kasper Dolberg, werd de missie nóg moeilijker. Kansloos. Ajax probeerde het, maar werd simpelweg te weinig gevaarlijk. Ajax werkte in een gevoel van euforie, compleet met torenhoge verwachtingen toe naar de finale. De grootste wedstrijd van hun carrière. Was het precies dat gevoel dat verlammend werkte? Maar het verlies zat hem ontegenzeggelijk ook in fysieke kracht (zag Pogba eens), in ervaring en in de kunst om op de cruciale momenten een topprestatie te leveren.