'Na zuurstoftekort is kans op herstel klein'

Eilander waagt zich als buitenstaander niet aan conclusies over het perspectief van Nouri, zolang hij zelf de scans niet heeft gezien. ,,Maar als er nog enige activiteit in delen van het brein te zien is, ook al is het minimaal, is er nog wel kans op herstel. Dan zou ik zo’n revalidatietraject in gang zetten. Dat hangt ook af van welke gebieden van de hersenen beschadigd zijn. Tegelijk moet je concluderen dat na zuurstoftekort de kans op goed herstel klein is. Iemand zal waarschijnlijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren en de rest van zijn leven afhankelijk zijn van hulp. Maar zolang er een kans is, is er hoop.''