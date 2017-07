Naast St. Juste ook Haps snel Feyenoorder

Op dat moment onderhandelden de partijen nog volop over een afkoopsom voor het 20-jarige talent. De speler zelf was toen al tot overeenstemming gekomen met de Rotterdamse club, die dinsdag nog een keer in Nederland traint voordat ze vertrekt voor het vijfdaagse trainingskamp. Mogelijk is St. Juste dan al officieel speler van Feyenoord. De onderhandelingen met een ander doelwit van Feyenoord, AZ-speler Ridgeciano Haps, waren maandagavond evenmin helemaal afgerond. Ook zijn komst nadert.



De 22-jarige Haps staat bij Feyenoord al veel langer op het lijstje. Zijn komst past in de filosofie van de Rotterdamse club dat ze in eerste instantie naar Nederlandse spelers zoeken. Haps debuteerde in 2013 in het eerste elftal van AZ. Bij die club is de linksback, na een verhuurperiode aan Go Ahead Eagles, inmiddels een van de dragende krachten in de defensie.



De Telegraaf meldt dat Marco Vejinovic wordt betrokken in de deal. Waar Haps richting Rotterdam gaat, vertrekt de 27-jarige middenvelder op huurbasis naar Alkmaar.