Nadal baalt van gemiste kansen in heroïsche partij tegen Müller

Nadal verloor in de beslissende vijfde set met 15-13 van de 34-jarige Luxemburger Gilles Müller, ook een linkshandige speler, die zich voor het eerst plaatste voor de kwartfinales op Wimbledon. De 31-jarige Spanjaard verkeerde de afgelopen maanden in uitstekende vorm en hoopte kans te maken op zijn eerste eindzege op Wimbledon in zeven jaar tijd. ,,Ik had mijn kansen en hij maakte enkele fouten, maar helaas te weinig", zei Nadal in een eerste reactie.

De Spanjaard verloor geen enkele set in een Grand Slam sinds de verloren finale op de Australian Open tegen Roger Federer. Gisteravond moest de tienvoudig winnaar van Roland Garros de eerste twee sets afstaan aan Müller. Nadal knokte zich daarna echter knap terug en dwong een vijfde set af, maar na 4 uur en 48 minuten trok Müller met 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 en 15-13 toch aan het langste eind.

Volledig scherm Rafael Nadal wordt getroost door Gilles Müller. © Photo News

Agressiever

De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar hoopte op zijn eerste toernooizege op Wimbledon sinds 2010, toen hij in de finale in drie sets won van de Tsjech Tomas Berdych. Nadal had er gisteravond geen moeite mee om toe te geven dat Müller net iets beter was.

,,In het grootste deel van de vijfde set speelde hij agressiever dan ik. Op sommige momenten speelde ik erg goed, maar op te veel momenten moest ik erg hard knokken voor de punten. Te vaak in de vijfde set. Als je te vaak in zo'n situatie komt, dan verlies je uiteindelijk", concludeerde Nadal. ,Dat gebeurde dan ook, helaas."

Volledig scherm Gilles Müller en Rafael Nadal verlaten samen het gras op Court 1 op Wimbledon, terwijl het publiek voor een laatste maal hun handen stuk klapt. © Getty Images