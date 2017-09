Nadal en Federer naar achtste finales US Open

Na verlies in de eerste set won Nadal uiteindelijk de match van Leonardo Mayer met 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4. Op het centre court maakte Mayer het Nadal vooral in het begin lastig. De topfavoriet voor de eindzege in het laatste grandslamtoernooi van het jaar wist uiteindelijk de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium in New York naar zich toe trekken. In de achtste finales ontmoet hij de Oekraïense tennisser Aleksandr Dolgopolov, die eerder won van de Serviër Viktor Troicki: 6-1 6-0 6-4.