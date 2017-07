Nadal erkent meerdere in Müller: 'Moest te vaak hard knokken'

Murray leefde vroeger niet als een prof: 'Ik at pizza voor mijn debuut op Wimbledon'

10:09 Andy Murray leefde nog niet echt als een topsporter toen hij in 2005 zijn debuut maakte op Wimbledon. ,,Ik at pizza als avondeten terwijl ik het tegen de beste spelers in de wereld opnam. Ik at niet bepaald gezond in die tijd. Ik was niet echt bezig met een dieet, maar we wisten toen ook niet beter'', onthulde de 30-jarige Brit in zijn column bij de BBC.