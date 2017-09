Nadal langs Mayer naar achtste finales US Open

Rafael Nadal had zaterdagnacht opnieuw wat tijd nodig om op gang te komen bij de US Open. Na verlies in de eerste set won hij uiteindelijk de match van Leonardo Mayer met 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4. Daarmee is de Spanjaard door naar de vierde ronde van het tennistoernooi in New York.