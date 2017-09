Nadal makkelijk naar kwartfinale op US Open

Rafael Nadal is in New York makkelijk doorgedrongen tot de kwartfinale van de US Open. De 31-jarige Spanjaard, die jaagt op zijn zestiende grandslamtitel, versloeg eenvoudig de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov in drie sets: 6-2, 6-4, 6-1.