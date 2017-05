Nadal met hangen en wurgen voorbij Fognini

Koeman opent Cruyff Court bij Everton

20:10 Ronald Koeman heeft in Liverpool het Johan Cruyff Court Everton geopend, een speelveld in de wijk voor kinderen. De coach van Liverpools 'tweede' club Everton is ambassadeur van de Cruyff Foundation. Het is het vierde plein met de naam van de legendarische Johan Cruijff in Groot-Brittannië.