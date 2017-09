Nadal na stroeve start eenvoudig langs Daniel op US Open

De nummer één van de wereld moest wel even op gang komen in het Arthur Ashe Stadium. Daniel, de nummer 121 op de wereldranglijst, begon flitsend aan de partij en wist Nadal de eerste set afhandig te maken. Maar Nadal, die op Flushing Meadows jaagt op zijn zestiende grandslamtitel, kwam geleidelijk in zijn ritme en draaide al in het tweede bedrijf de rollen om. Met een sterke service en krachtige slagen mepte hij Daniel vervolgens van de baan. Vermoeidheid speelde de 24-jarige Japanner parten, want hij had de lange vijfsetter van de dag ervoor tegen de Amerikaan Tommy Paul duidelijk nog in de benen.

Gevoelens

Nadal keek met gemengde gevoelens terug op zijn uiteindelijk redelijk makkelijke zege. ,,Alle wedstrijden zijn moeilijk, omdat iedereen hier zijn beste spel wil laten zien. Het is waar dat ik niet erg goed speelde, maar het is ook waar dat ik door ben naar de volgende ronde. Het is duidelijk dat ik mezelf moet verbeteren en ik geloof zeker dat me dat zal lukken.''



De 31-jarige Nadal treft in de derde ronde de Argentijn Leonardo Mayer, die in de tweede ronde in vier sets de Japanner Yuichi Sugita uitschakelde (6-7 (3) 6-4 6-3 6-4).



Vannacht ontsnapte Roger Federer aan een uitschakeling. De 36-jarige Zwitser, als derde geplaatst in New York, won in de tweede ronde met de nodige moeite in vijf sets van de Rus Michail Youzny: 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 en 6-2.