Nadal na stroeve start eenvoudig naar tweede ronde US Open

Opnieuw ritzege Trentin in Vuelta, Roche nadert Froome

29 augustus Matteo Trentin heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Spanje. De Italiaan klopte even buiten Murcia zijn Spaanse medevluchter José Joaquin Rojas in een sprintje. Voor het Belgische Quick-Step is het al het vierde dagsucces deze Vuelta. Nicolas Roche deed goede zaken in het klassement en komt dichter bij Chris Froome.