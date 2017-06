Nadal naar halve finale na opgave Carreno Busta

Wa­ter­po­lo­vrou­wen verliezen ook tweede duel in World League

13:07 De Nederlandse waterpolovrouwen hebben vandaag onnodig ook het tweede duel in de superfinale van de World League in de Chinese metropool Shanghai verloren. Rusland trok na een eindstand van 10-10 in de strafworpenreeks met 4-2 aan het langste eind.