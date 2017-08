Nadal neemt eerste horde richting koppositie wereldranglijst

Basketballers vrijwel zeker van volgende ronde

9 augustus Het Nederlands basketbalteam heeft zich vrijwel zeker geplaatst voor de volgende reeks kwalificatiewedstrijden in de aanloop naar het WK in 2019 in China. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam zetten de Orange Lions in een zogenoemde pre-kwalificatiewedstrijd met moeite Albanië opzij: 91-77.