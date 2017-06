Nadal slaat Queens over om fit te zijn voor Wimbledon

Geen EK-succes voor schermer Bas Verwijlen

13 juni TBLISI - Bas Verwijlen is bij het EK degenschermen in Tblisi uitgeschakeld bij de laatste 16. De Ossenaar, die tegenwoordig in Den Bosch woont, vocht een felle strijd uit met de Zwitser Michele Niggeler, maar moest uiteindelijk met 10-11 buigen.