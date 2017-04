Nainggolan ontkent verhalen over dronkenschap: Ik heb helemaal niet gereden

,,Ik was helemaal niet dronken, ik had hoogstens een glas te veel gedronken. Bovendien heb ik niet gereden. Een nuchtere vriend van mij zat achter het stuur. Plots kregen we een platte band, waarna die vriend naar zijn nabijgelegen woning is gewandeld om een oplossing te zoeken. Ik heb gewacht achter het stuur in de wagen, waarna een politiepatrouille gepasseerd is en mij heeft laten blazen'', aldus Nainggolan, die zich van geen kwaad bewust is. ,,Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, want ik zat in een stilstaande wagen, maar ik heb daarna mijn boete betaald. Mijn rijbewijs heb ik nog steeds, ik denk niet dat er nog een gevolg aan komt."



Nainggolan kan er niet om lachen dat de politie van Sint-Niklaas - waar het incident zich afspeelde - het verhaal in detail naar buiten heeft gebracht. Volgens Het Laatste Nieuws werd ook al een klacht ingediend tegen het korps wegens inbreuk op de privacy.