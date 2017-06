Navratilova: Margaret Court is racist en homofoob

De 74-jarige strenggelovige Court meldde vorige week niet meer met Qantas te vliegen, omdat de maatschappij huwelijken tussen gelijke seksen propageert. Dat leidde tot protesten uit de tenniswereld. Toch trekt de Australische zich hier niks van aan en blijft achter haar uitspraken staan.



Navralitova, zelf lesbisch, liet eerder via Twitter weten geschokt te zijn door de uitspraken van Court. Ze heeft nu ook een open brief geschreven die gepubliceerd is door Fairfax Media. ,,We moeten dit soort gedrag niet accepteren. Ik weet nu wie Margaret Court is: een geweldige tennisster en een racist en homofoob. De uitspraken die ze heeft gedaan zijn niet 'maar' een mening. Ze probeert actief de LHBT-gemeenschap van gelijke rechten te houden. En speciaal voor Court: wij zijn ook mensen. Dit is niet oké. Eigenlijk is het gewoon ziek en gevaarlijk. Kinderen zullen lijden onder het voortdurend stigmatiseren.''



Navratilova zei dat ze het Court al lang had vergeven dat ze haar in de jaren negentig 'omdat ik lesbisch was' een slecht rolmodel had genoemd. ,,Maar nu komt ze met verhalen dat ouderen de jonge speelsters meelokten naar feestjes om ze in lesbiennes te veranderen. Het is goed dat ze geen namen heeft genoemd, ik weet zeker dat ze aangeklaagd zou worden wegens smaad.''



Navratilova geeft aan dat een naamsverandering van de Margaret Court Arena op zijn plaats zou zijn. ,,We kunnen het beter de Evonne Goolagong Arena maken. Dat klinkt prachtig en zij is een persoon die we op elk vlak kunnen eren'', zegt ze over de Australische tennisster Evonne Goolagong Cawley. Goolagong won als kind van Aboriginal-ouders in de jaren 70 zeven Grand Slam-titels in het enkelspel.