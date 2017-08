Nederlanders na drie uur al klaar op US Open: ook Bertens uitgeschakeld

Oomen denkt alleen aan zijn kopman Kelderman

17:25 Zijn eerste indrukwekkende week als meesterknecht in de Vuelta leverde hem geen uitverkiezing voor het WK wielrennen op, maar Sam Oomen heeft er vrede mee. ,,Het zou super zijn geweest als ik had mee gemogen. Ik snap de bondscoach wel dat hij vooral klassiekerrenners opneemt’’, zegt de 22-jarige Tilburger op de eerste rustdag in de Spaanse ronde, als reactie op de bekendmaking van de negen man die eind september aantreden in het Noorse Bergen.