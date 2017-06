Nederlands handboogteam blijft 18 mm verwijderd van goud

Favoriet

De laatste pijl van De Laat moest de beslissing brengen. Ze scoorde een tien, maar de pijl van de Zuid-Koreaanse tegenstandster was 18 millimeter dichter bij het centrum. Daardoor bleef een daverende verrassing uit. Zuid-Korea was zwaar favoriet. Het Nederlandse trio had zich als 7de geplaatst voor het hoofdtoernooi in Utah. De compoundklasse is niet-olympisch, maar staat wel op het programma van de World Games volgende maand. De Laat, lid van het Eindhovense OGIO, is geselecteerd voor het toernooi in Polen.