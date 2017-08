Nederlands kampioen Vloon kent dramatisch WK-debuut in Londen

Hockeysters tonen vorm in aanloop naar EK

13:36 De Nederlandse hockeysters hebben in Barcelona met 3-0 gewonnen van België. De ploeg van bondscoach Alyson Annan is in voorbereiding op het EK in eigen land. Daarvoor speelt het een vierlandentoernooi waarin het ook nog Spanje en Duitsland treft.