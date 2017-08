New Heroes treft schikking met voormalig hoofdcoach

Oud-speler Van der Holst maakte afgelopen seizoen zijn debuut als hoofdcoach van de basketbalclub, die zestien keer landskampioen werd. Hij tekende een contract voor twee jaar, maar werd na de teleurstellende afloop van de play-offs in mei aan de kant geschoven.



Kansloos onderuit

De basketbalclub heeft een roerig jaar achter de rug en moest bijvoorbeeld van een faillissement gered worden. Clubicoon Jos Frederiks en sportmarketeer Bob van Oosterhout werden de nieuwe eigenaren. Het eerste team ging gebukt onder veel spelerswisselingen. In de halve finales van de play-offs om de landstitel ging New Heroes kansloos onderuit tegen de latere kampioen Donar Groningen.



Van der Holst moest volgens de nieuwe clubeigenaren plaats maken voor de meer ervaren Kroatische coach Silvano Poropat. Hij kreeg een baan als assistentcoach aangeboden. Iets wat hij totaal niet zag zitten.



Kleedkamergeheimen

Tijdens het kort geding dinsdagmiddag in de rechtbank in Eindhoven legde New Heroes de kleedkamergeheimen uit het afgelopen seizoen open en bloot op tafel. Hoewel de club vindt dat Van der Holst ervaring mist om zijn contract als hoofdcoach uit te dienen, denkt New Heroes nog steeds dat hij daar op termijn in kan groeien. ,,Het is vervelend dat het zo is gelopen maar gelukkig zijn we er uitgekomen. We kunnen nog steeds heel goed met elkaar door één deur'', zei directeur Jos Frederiks woensdag over de oplossing.