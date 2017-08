Neymar, 600 miljoen en de wraak van de Qatari

Met deze constructie zou PSG ook een mogelijke straf van de UEFA kunnen ontlopen. Andrea Traverso, directeur van het Financial Fair Play-programma van de bond, zei gisteren tegen het Spaanse persbureau EFE dat er bij een dergelijke transfer automatisch een onderzoek wordt geopend. ,,Zo’n transfer heeft een grote impact op de financiën van een club. PSG zal moeten bewijzen dat het gedurende drie jaar geen verliezen lijdt van 30 miljoen euro of meer.”



PSG is al eens eerder door de UEFA gestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Maar als QIA de komst van Neymar uit een ander potje betaalt, blijft de club erbuiten.



Het meest gelukkig met de situatie is voorlopig de vader van Neymar. Hij was gisteren in Barcelona, waar hij als zaakwaarnemer van zijn zoon vorig jaar nog een premie van 26 miljoen euro voor een contractverlenging tot 2021 had bedongen. Dat bedrag moest gisteren voldaan worden. Bij de club vermoeden ze dat Neymar zelf niets over zijn akkoord met PSG heeft willen zeggen tot dat geld betaald zou zijn.