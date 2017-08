‘Neymar wordt in Porto gekeurd’

Neymar heeft de laatste weken sowieso veel vlieguren erop zitten. Zo ging hij met Barcelona op trainingskamp in de Verenigde Staten. Daar deed hij onder meer Houston en Los Angeles aan. In Miami won Neymar met Barça de ‘Clasico’ in Miami. Vanaf daar pakte hij het vliegtuig naar Azië. De Braziliaan had in onder meer Sjanghai commerciële verplichtingen.



Vanochtend mocht de balvirtuoos de training bij Barça overslaan, omdat hij om 14.00 uur weer het vliegtuig in moest voor de trip naar Porto. In de Portugese stad zou hij zijn opgewacht door landgenoot Maxwell. De ex-Ajacied is tegenwoordig de assistent van Antero Henrique, technisch directeur van PSG.