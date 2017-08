Nieuw motto UEFA: Equal Game

Loetsenko wint op steile slotklim, Froome blijft leider

18:43 Aleksej Loetsenko heeft de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. Na een dag in het offensief sprong hij op het einde weg van zijn metgezellen. De Kazach kwam als eerste boven op de steile slotklim. Jetse Bol en Michel Kreder zaten mee in de kopgroep maar moesten op het einde passen.