Nishikori ontsnapt in Washington tegen nummer 225 van de wereld

Inktzwarte avond in Osijek hakt erin bij PSV

8:50 OSIJEK – Verdwaasd keken de PSV’ers gistermorgen op het vliegveld van Osijek uit de ogen. Achter de mobieltjes durfde slechts een enkeling nog voorzichtig te lachen om iets koddigs op het scherm. De sfeer in de luchthavenhal was ijzig en hier en daar was er een priemende blik richting een kritische verslaggever.