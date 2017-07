Nog honderden mensen zoeken een kaartje voor het EK Vrouwenvoetbal

Marianne Vos onderuit bij rentree in ultrakorte proloog Vlissingen

20:47 Vijf weken nadat ze bij een val in de Britse Womens Tour haar sleutelbeen had gebroken, is Marianne Vos bij haar rentree direct weer onderuit gegaan. Na nog geen kilometer in de proloog van de BeNe Ladies Tour ging de oud-wereldkampioene in de fout bij een 180 graden bocht op de Boulevard van Vlissingen. ,,Ik ging te snel weer trappen", liet ze schuldbewust weten.