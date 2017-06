Olympique Nice blij met langer verblijf Balotelli

Balotelli arriveerde vorig jaar bij Olympique Nice na twee tegenvallende seizoenen bij Liverpool en AC Milan. De spits leefde helemaal op en had met vijftien doelpunten een groot aandeel in de goede resultaten van zijn club in de competitie. Olympique Nice was in de eerste helft van het seizoen lang koploper, voor de latere kampioen AS Monaco en Paris Saint-Germain.