Onafhankelijk dopingonderzoek bij Spelen in Pyeongchang

Brons voelt als goud voor Orange Angels

9 juli AMSTERDAM - Een ding wilden de Orange Angels gisteren per se niet bij het EK 3x3 basketbal in Amsterdam. Opnieuw vierde worden, zoals vorige maand bij het WK in Frankrijk. ,,Dat was zo zuur. Het voelde bijna alsof die medaille daar van ons was afgepakt", zei Loyce Bettonvil uit Den Bosch.